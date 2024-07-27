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Haberler Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğine dikkat çekilirken, ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle:

"3 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 adet anti-personel mayın, 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 adet mayın, 2 adet el yapımı havan, 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet sis mühimmatı, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 adet sinyal tespit cihazı, 2 adet alpha-fire düzenek, 1 adet havan mühimmat deposu, 8 adet mühimmat kutusu, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet yakıt dolu bidon, 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak, 1 adet su havuzu."

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