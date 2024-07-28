Balyalardan kule yapan CHP borcunu ödemiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Yaklaşık 5 ay sonra ata toprağı Rize'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Rize ile aralarına kimsenin giremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, gönülden gönüle giden o gizli yolu kimsenin yıkamayacağını ve Rize'nin her zamanki gibi evladını aşkla bağrına bastığını söyledi. Erdoğan, "2021'de Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimize yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık. Gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı" ifadelerini kullandı.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Afetzedeler için inşa edilen köy evleri, konutlar, dükkanlar, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdikleri şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, kapalı otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin de resmi açılışını yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

CHP'NİN DENGESİ BOZULDU

Ağustos'ta başka illerde de açılışlar gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Yani bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan, bölgemizdeki sıkıntılara aldırmadan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadele ediyoruz. Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık yaparak, cazgırlık yaparak defolarını kapatmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borçlu ilk 5 belediyenin CHP'li olduğunu belirterek, 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirasının, yani yüzde 68'inin CHP'li belediye ve iştiraklerine ait olduğunu bildirdi. Erdoğan, "Borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. CHP yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı" dedi.

'ZATEN ÇÖP TOPLAMIYORLAR'

Erdoğan, CHP'nin, "Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır" misali borçlarının üstüne yatmak için "abuk sabuk" işler yaptıklarını belirterek, "Bilhassa CHP'nin Başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç durumlara düşürüyor. Neymiş 'Hükümet, mali darbe yapma peşindeymiş', neymiş 'Şayet borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamaz, hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış.' İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? CHP Genel Başkanı'nın, SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi, ağlasak mı inanın bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

BORÇLARI HER GÜN KATLANARAK ARTIYOR

Erdoğan, kimseye iftira atmadıklarını, sadece gerçekleri ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Şimdi bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. SGK'ye en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li belediyeler. 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ye borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Tahmin ettiğiniz gibi bu 6 ilçeden 5'i CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24'ü CHP'de. SGK'ye borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Bir diğer önemli husus şudur, borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor" dedi.