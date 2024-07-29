Meclisin gündemi sokak köpekleri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplandı. TBMM Genel Kurulu, yeni haftada başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele aldı. Düzenleme ile yetki belediyelere verilecek. AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.

'UNUTTURMAYACAĞIZ'

Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira, köpekleri şehir dışında bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu toplantıda, İsrail'in soykırım motivasyonunu her geçen gün biraz daha artırdığını belirterek, "Bu katliam şebekesinin hamiliğine soyunmak, bir katili utanmadan ayakta alkışlamak soykırım suçuna ortak olmaktan başka bir şey değildir. Yaşanan rezalet görmezden gelinecek ya da üstü örtülecek gibi değildir. ABD tarihine kara bir leke olarak kazınmış bu kara günü unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.