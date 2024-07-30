CHP sözcüsü Yücel hakkında suç duyurusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında İslam'a ve Kur'anı Kerim'e hakaret ettiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Engin Aksakallı, "Burada toplanmamızın sebebi olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini 'saçmalık' diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir" dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde Yücel'in 22 Temmuz'da partisinin toplantısında yaptığı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturduğu aktarıldı.