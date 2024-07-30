"Davaya sadık kalacak isimleri alalım"

SON dönemde muhalefet milletvekili ve belediye başkanlarından yoğun bir şekilde AK Parti'ye katılım için talepler gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise kurmaylarına "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin" talimatı verdi. Bazı muhalefet partileri milletvekilleri AK Partililer ile temasa geçip katılım isteklerini iletti. Aynı şekilde il, ilçe ve belde belediye başkanlarından da AK Parti'ye katılmak istediklerine ilişkin mesajlar geldi. AK Parti yönetimi, Başkan Erdoğan'a bu talepleri iletti. AK Parti kurmayları, Başkan Erdoğan'a, "Bize gelen bazı başkanlar işlerini yürütmekte zorluk çektiklerini, AK Parti'ye katılmaları halinde şehirleri için daha iyi şeyler yapabileceklerini söylediler" dediler.

"ACELE ETMEYİN"

BAŞKAN Erdoğan ise AK Parti kapılarının hemen bu isimlere açılmasına sıcak bakmadı. Başkan Erdoğan, "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin, acele etmeyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım" dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra partiye kabul edilecek isimlerde aranacak kriterleri ise "İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim" şeklinde sıraladı. AK Parti kurmayları, milletvekili ve belediye başkanları ile ilgili katılımların önümüzdeki ekim ayından itibaren başlayabileceğini belirtiliyor. Kulislerde, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü programında da bu ihtimalin bulunduğu dillendiriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KENAN IŞIK İÇİN TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.