Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'lilere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.