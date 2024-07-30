İsrailli bakanın alçak sözlerine lanet yağdı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere ilişkin tepki gösterdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL

BAHÇELİ, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum" diyerek, İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini tüm dünyanın açıklıkla gördüğünü belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

Bahçeli, "Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir" diye konuştu.

KORKUYA KAPILDILAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir" şeklinde bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı'mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların ümidi olmuş ve olmaya devam edecektir. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte destek vermeye devam edeceğiz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de İsrail Dışişleri Bakanına sert tepki geldi.

HADDİNİ ÇOK AŞTI

ÇELİK, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur" dedi. Çelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."

YANLARINA KALMAYACAK

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur" açıklamasını yaptı.