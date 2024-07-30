Saldırı hazırlığındayken paketlendiler

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı Ronahi Dilhvin kod Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod Dilan Öklü'yü Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Saldırı hazırlığı yapıyorlardı.

15 YAŞINDA KATILDI

TERÖRİST Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Vesile Duran'ın, 2014 yılında terör örgütü saflarına katıldığı, 2015'te silahlı eğitim almasının ardından bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2014 yılında henüz 15 yaşındayken örgüt tarafından silahlı eylemlere dahil edilen terörist Dilan Öklü'nün ise 2019'da etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı "Tolhildan Zevki" kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.