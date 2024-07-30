Yükümlülükleri yerine getirmeyene 2 yıl hapis

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.

TEDAVİLERİ SAĞLANACAK

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

KİRİŞÇİ YANITLADI

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunana veteriner hekim tarafından ötenazi yapılabilecek. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci de milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Kirişçi, düzenlemeyle yerel yönetimlere başıboş köpekleri 4 yıl içinde barınaklara yerleştirme şartı getirildiğini hatırlattı. Kirişçi bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye başkanı ve meclis üyeleri dışında belediye yetkililerinin de 50 bin lira idari para cezasının yanı sıra 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini söyledi.

Kirişçi, kısırlaştırılan hayvan sayısının 2004 yılından bu yana 2 milyon 504 bin 595, aşılanan hayvan sayısının 2 milyon 846 bin 387, sahiplendirilen hayvan sayısının ise 533 bin 4 olduğu bilgisini paylaştı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

GÖRÜŞMELER sırasında kürsüde konuşma gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sokak köpekleri" kelimesini kullandı. İfadeye tepki gösteren muhalefet sıralara vurdu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yenişehiroğlu'nun konuşmasın ardından oturuma ara verdi. Verilen arada CHP'liler AK Parti sıralarına yürüdü.