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Haberler Gündem Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa Kampı’nın kapanış programına konuk olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, gençlere seslenerek önemli mesajlar verdi. Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler." dedi.

HABER MERKEZİ
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Yaklaşık 11 bin genci bir araya getiren TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı büyük bir etkinlikle sona erdi. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "El ele verdiğimiz, omuz omuza öğrendiğimiz, gönülden gönüle sevdiğimiz, gencimizle buluştuğumuz bir maceranın sonuna geldik" ifadelerini kullandı.

"HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Beşinci, gelecek yaz da benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Fakat unutmayın arkadaşlar, Bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe! Gelecek yaz görüşmek üzere!" dedi.

BERAT ALBAYRAK GENÇLERE SESLENDİ

TÜGVA'nın heyecan dolu gençlik kampının kapanış programına Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Albayrak, gençlere önemli mesajlar vererek, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz." dedi.

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