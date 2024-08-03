Son dakika: İran’dan suikast açıklaması: Haniye’nin odası dışarıdan vuruldu

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikaste ilişkin açıklama yaptı.

KISA MENZİLLİ MÜHİMMAT

Devrim Muhafızları, Haniye'nin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermı̇ atılarak öldürüldüğünü bildirdi.

"SUİKASTA ABD DESTEK VERDİ"

Açıklamada, Haniye'nin öldürülmesı̇ni "terör eylemı̇" olarak adlandıran Devrim Muhafızları, "Sı̇yonı̇st rejı̇m tarafından suçlu ABD hükümetı̇nı̇n desteğı̇yle tasarlanmış ve uygulanmıştır' dedi.

Devrim Muhafızları, "Maceracı ve terörı̇st Sı̇yonı̇st rejı̇m bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" uyarısında bulunurken, "Tahran'ın ı̇ntı̇kamı şı̇ddetlı̇ ve uygun zaman, yer ve şekı̇lde" olacak ifadelerini kullandı.