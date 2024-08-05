Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Eğitim programımıza teşrifleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum.

Sessiz devrimlere imza atmış bir kadro olarak eğitim programımızın insan haklarına yönelik bilincin artmasıyla daha büyük bir katkı yapacağına inanıyorum. İnsan haklarının saldırılar konusunda korunması toplumsal barışın teminatıdır. Titizlikle hazırlanmış içeriğiyle inşallah bu amaca hizmet edecektir.

Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi bir güç boşluğu var. Ahlak ve vicdan kaybıyla da karşı karşıyayız. Hepimizi ürkütmesi gereken kan, zulüm sahneleri adeta sıradan hale geldi. İnsanların kendi ortak güvenliğini tesis etmek için kurduğu normlar, kurallar günden günde irtifa kaybediyor. İtibar ve güven kaybına uğradı.

Kural temelli sistemin yıkılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu durumu tersine çevirecek adımlar da atılmıyor.

"BATI İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI"

Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Katliam görüntülerine bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş bebeklerin, babasının mezarının başında gözyaşı döken çocukların görüntülerini izlemey hiçbirimizin kalbi dayanmıyor. 16 binden fazla çocuk öldü. 40 bin masum insan şehit edildi. İsrail Gazzelileri sadece bombalarla öldürmüyor, aç ve susuz bırakarak da katlediyor. Haydut devlet, avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor. Bu zulüm karşısında BMGK'dan çıt yok. Batılı ülkeler zaten soykırımın parçası.

Mazlumların özellikle, acıları üzerinde sevinç çığlıkları atan vicdan fukaralarını ne tarih ne de çocukları affedecek. Birilerinin rahatsız olacağının elbette farkındayım.

HANİYE'NİN SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLMESİ

Bütün dünya ateşkes beklerken, sonuç müzakerecinin kalleş bir şekilde şehit edilmesi olmuştur. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. İsmail Haniye'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

Haniye kardeşimizi burada konuşturalım demiştik. O planı yaparken hemen ertesi gün maalesef şehadetini duyduk.

Cibiliyeti bozuk olanlar ilgimizi hazmedemedi.

"DİJİTAL FAŞİZMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına, direnişine açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Suç ve terör şebekeleri istedikleri propagandayı yapıyor.

Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, ancak şirketlerden önce meselenin öncesine arkasına bakmadan 'biz bundan nasıl menfaat sağlarız' diyen muhalefet partileri ayağa kalkıyor.

Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bunların karşısında kağıttan kaplana dönüşenler ülkemizi tenkit etme konusunda aslana dönüşüyorlar. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz.

Batı'dan çok Batı'cı, İsrail'den çok İsrail'ci olan bu ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik. Mücadelemizi bunların efendilerine karşı yürüttük. Biz asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.

Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını, dünyadaki hak ve özgürlükleri desteklemek için değil toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine karşılık verilirse mesele hal yoluna girecektir.