Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor

BU yılın 10'uncu kabine toplantısının bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamlar ve Ortadoğu'da yükselen tansiyon olacak. Kabine toplantısında terörle mücadele ve ekonomideki son durum da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 haftalık aranın ardından toplanacak kabine en önemli başlığı ise Filistin.

ADIMLAR ATILACAK

HAMAS Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran- Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi. Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.