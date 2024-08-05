Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Beştepe'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Nerede ata yadigarı mevcutsa sahip çıkıyoruz. 120 üzerinde restorasyon çalışması gerçekleştirdik. 22 yılda 6 bin vakıf kültür varlığının onarımını tamamladık. Son örnek Yıldız Sarayı'ydı. 6 yıllık titiz çalışma neticesinde tekrar ihya ettik. Bir dönem kumarhane olarak kullanılan önemli mirasın kapılarını sahibi olan aziz milletimize açtık. 100 bin insanımızın ziyaret ettiği Yıldız Sarayı'nı gençlerimizin ziyaret etmesini bekliyorum.

"İŞ DÜNYAMIZA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Hit 30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Hükümetimiz çalışanın daima yanındadır. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterir seviyelere beraberce ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda.

İsrail'in soykırım politikasına en net ve güçlü tepki veren ülke biziz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunları söylemek isterim; bayrağımıza dil uzatan şarlatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir.

"HANİYE'NİN ŞEHİT EDİLMESİYLE YENİ BİR SINIR AŞILDI"

Bölgemiz sancılı günler yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı 2.5 yılını doldurdu. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar 10.ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçemizi divana teslim edecektir. Resmi başvurumuzu böylece yapmış olacağız. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Sosyal medya şarlatanlarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye bölgemizde barışın teminatı olacaktır.

"İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Bu anlayışla Türkiye'nin inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. Temmuz ihracatımız yüzde 13,8 artış kaydetmiştir. Tüm zamanların temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımızdaki düşüş eğilimi devam ediyor. Yüzde 7,9 oranında geriledi. Dış ticaret açığımız 7,2 milyar dolara indi. İsrail'le dış ticaret işlemlerini durdurduğumuz dönemde böyle bir orana ulaşmamız takdire şayandır. Türkiye, İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardımları temin etmek için aldığı bu kararın sonuna kadar ortadadır. Filistinli mazlumlara sırt dönmenin telafisi olmaz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle aynı orana indireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye emin ellerde yoluna devam etmektedir. Türk ekonomisi bu güce 22 yıllık çabalar neticesinde ziyadesiyle sahiptir. Bunun için biraz daha sabredeceğiz. Muhalefetin popülizm kokan söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı çok sever. İş verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın. SGK borçlarını ödemeyen bir zihniyetten ne memlekete, ne de illerimize fayda gelmez. Vatandaşlarımızdan bunu talep derken devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Aile Destek programıyla nakdi destek ulaştırdık. Programımız kapsamında 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk.

MİT'E TAKAS OPERASYONU TEŞEKKÜRÜ

Türkiye diplomasisinin farklı alanlarda başarı grafiğini yükseltiyoruz. MİT'in arabulucuğunda 2. dünya savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara'da gerçekleştirildi. 26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. MİT'i ve MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum