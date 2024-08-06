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Son dakika: Instagram açılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Son dakika haberleri...Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Instagram'ın erişime kapatılmasına ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda.' dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Instagram açılacak mı? Bakan Tunç’tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündeminde Instagram'a 'Katalog Suçlar' kapsamında getirilen erişim engeli de var idi.

Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak" diyerek net mesaj verdi.

Şöyle konuştu:

BTK'nın yetkileri var. 2007'de yürürlüğe girdi, 2020'de de önemli değişiklikler yapıldı. Herkesin görevleri var. BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum. Öncelikle yayının çıkarılması ile ilgili bildiriyor. Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya kurumuna iletildi. BTK'nın yayını durdurma yetkisi var. İnternette suç işlenmesine yönelik bir görev varsa bunu devlet yapmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Instagram'ın açılması ile ilgili durumun olmadığını söyledi sayın Ulaştırma Bakanı. Yargımız kararları verecektir.

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