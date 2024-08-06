Sosyal medya platformları yasalara uymak zorunda

Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli sonrası dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında toplantı yapıldı. Öte yandan ülkelere göre sosyal medya platformlarına uygulanan yaptırımlar da ortaya çıktı.ABD ve Avrupa, kendi yasa ve kurallarına uymayan sosyal medya mecralarına yönelik ağır yaptırımlar getiriyor. ABD, Norveç, Danimarka, İsveç, Fransa, Hollanda ve daha birçok Batılı ülke, çeşitli sosyal medya platformlarını yasakladı. Paylaşım sitelerine yönelik kanuni düzenlemeler çıkartılarak, hukuki denetim altına alındı.

Almanya'da sosyal medya şirketlerinin yasa dışı içerikleri, şikâyet gelmesinin üzerinden en geç 24 saat sonra kaldırması zorunlu iken Fransa'da sosyal ağların ülkede bir temsilci tayin etmesi zorunlu. Ayrıca memurların iş telefonlarında bütün sosyal medya siteleri ve dijital mecralar yasak. Norveç'te ise iş için kullanılan binalarda Tiktok ve Telegram erişime kapalı. Uzmanlar ise yerli ve milli sosyal medyaya bir an önce yoğunlaşmamız gerektiği konusunda hemfikir. Siyaset bilimci Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Küresel bilişim rekabetine girmek için kaybedecek vakit yok. Türkiye'nin kısıtlaması, söz konusu platforma ciddi bir 'uyarı' niteliğindedir" dedi.