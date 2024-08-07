MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lCzFFI9K88 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024