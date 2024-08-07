Özel ve İmamoğlu’nun algı operasyonu çöktü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin, sundukları yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda kendilerine başvuranlar olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" dedi.

YAPILANDIRMA YAPILIYOR

BAKAN Işıkhan şöyle konuştu: "Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlarla birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz."