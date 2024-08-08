  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem

Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 yeni mahkemenin faaliyete geçeceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Tunç, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede görev yapan hakimler için müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldı.

574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA