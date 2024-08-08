Keskin nişancı tüfeğiyle eylem planlayan PKK’lı hain terörist Serdar Sönmez öldürüldü

Terör suçlarından hakkında arama, yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez'in PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldığı tespit edildi. MİT'in saha ajanları tarafından edinilen bilgiye göre terörist Serdar Sönmez'in, TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti sonucunda keskin nişancı tüfeği ile eylem yapması için görevlendirildiği belirlendi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, eylem hazırlığında olan terörist Serdar Sönmez'i adım adım izleyerek, MİT'in örgüt içerisindeki ajanları aracılığıyla harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı aldı. PKK/KCK terör örgütü mensubu Sönmez, Hakurk'ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. 2014'te PKK/KCK saflarına katılan Eziz Gabar kod adlı Sönmez'in, 2015'te Irak'ın kuzeyinde Gare Alanı'na geçerek silahlı, ideolojik eğitim aldığı 2018'de Kandil Alanı'nda faaliyet gösterdiği, son olarak da Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.