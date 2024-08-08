Roblox erişim engeline içerik üreticilerinden destek

15 milyonluk oyuncunun kayıtlı olduğu mobil oyun uygulaması Roblox'ta pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli gelmesine uzman isimlerden destek geldi. Psikiyatr Veysi Çeri, bir çocuk psikiyatristi olarak Roblox oyun platformunun yasaklanmasını çok yerinde bir adım olarak nitelendirdi. Youtube'da oyunlarla ilgili içerikleriyle dikkat çeken Sertaç Abi isimli fenomen ise, kararı sonuna kadar destekleyeceklerini açıkladı. Dijital Baba lakaplı Orhan Toker, daha önce Roblox içinde çocuklar için hiç uygun olmayan oyunların mevcut olduğunu açıklayarak, "Devletin platformun içinde bu tür oyunları engelleme yetkisi olmalı" dedi.

"MİLLETİMİZ, TİKTOK'UN KAPATILMASINI İSTİYOR"

Öteyandan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını değerlendirdi. Yayman, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" diye konuştu.