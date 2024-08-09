Başkan Erdoğan’dan Futbol Akademisi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var.

330 bin metrekare muhteşem bir eser olmuş. Akademinin kulübümüzün alt yapısına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Adını Türk futbolunun devlerinin arasına yazdırdı. Süper lig şampiyonluğu ile bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu.

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım.

"AYRIM YAPMADAN HER KULÜBÜ TEŞVİK EDİYORUZ"

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle beğeniyle takip ettiği sporcuların da topluma örnek olmalarını diliyoruz. Bu amaçla hareket eden kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik.

"38 STAD AÇTIK"

Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. Türkiye genelinde 2002'de 595 futbol sahası varken biz bunu 1365'e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904'e yükseldi. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4455'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirlinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.

TESİSİN ADINI AÇIKLADI

Başakşehir Futbol Akademisi'nin ismi Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi oldu.

Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nda yer alan etkinlik alanları şu şekilde:

• 3 futbol sahası

• 3 mini futbol sahası

• 800 araçlık otopark

• 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya

• Toplam 330 bin metrekarelik alan