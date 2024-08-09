Başkan Erdoğan’dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz’ın ailesine başsağlığı

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ŞIRNAK'A 1 AY ÖNCE ATANMIŞTI

Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.