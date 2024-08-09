Liderlerin zirvesinde gündem Filistin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Katar Emiri'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Ortadoğu'daki gelişmeler oldu. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon da görüşmede gündeme geldi.

TÜRKİYE - KATAR İLİŞKİLERİ

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar da görüşmede ele alındı. Başkan Erdoğan ile Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirildi. Geçen yıl 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

AK PARTİ'DE 4 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi. Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı. Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.