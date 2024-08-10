Instagram erişime açıldı! Bakan Uraloğlu gelişmeyi duyurdu: Meta Türkiye’nin şartlarını kabul etti

Instagram yasağı sona mı eriyor? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi. Bakan Uraloğlu'nun X hesabından açıklamalarda bulundu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. Görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

21.30'DA ERİŞİM ENGELİ KALKIYOR

Bakan Uraloğlu, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." mesajını da paylaştı.