Dışişleri: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail'i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

KATİL İSRAİL OKUL VURDU

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

ilistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, bu saldırının İsrail'in şüphe uyandıran uluslararası sessizlik karşısında, "kitlesel katliamlar ve her gün işlenen cinayetler politikası" yoluyla Filistin halkını yok etme çabalarını doğruladığını kaydetti.

ABD'nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeniden bir katliam işlendiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bu katliamdan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 10'uncu ayında da devam etmesinden doğrudan ABD yönetimi sorumludur." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINDA SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 790'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.