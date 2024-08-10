Efeler Belediyesi’ne icra takibi başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Efeler Belediyesi'nin ve belediyeye ait şirketlerin geçmiş dönemde ödenmeyen toplam 308 milyon TL borcun 86 milyon liralık kısmı için icra takibi başlatmış, belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödemenin yapılmasını talep etmişti.

GAYRİMENKUL HACZİ

Efeler Belediyesi'ne 60 milyon liralık yeni bir ödeme emri gönderildi ve bu kapsamda 18 milyon liralık bir ödemenin daha belediyeye tanınan 15 günlük yasal süre içinde gerçekleştirilmesi istendi. Buna göre Efeler Belediyesi 308 milyon TL SGK borcunun 41 milyon TL'sini yasal sürede ödemek ve kalan borçlar için de taşınmaz teminatı vermek zorunda. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 15 günlük yasal süre içinde borcun ödenmemesi durumda menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemlerinin başlatılacağını belirtti.