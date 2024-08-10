Türk Ordusu’nda yeni atamaların şifreleri

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok kritik iki savaş var. Doğu Avrupa - Ukrayna üzerinde Amerika - Rusya savaş satrancı yeni gelişmelere gebe olurken, ABD'nin tetikçisi, soykırımcı, savaş suçlusu siyonst Netanyahu'nun, İran, Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırıları Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdi.

Her an genişlemesi söz konusu olan İKİ KRİTİK SAVAŞ sürecinde Türkiyemiz küresel lider Başkan Erdoğan'ın tecrübesi ve kahraman ordumuzun varlığı ile bir BARIŞ ADASI olarak KİLİT ÜLKE konumunda.

Üçüncü Dünya Savaşı ve Ortadoğu'da BÖLGESEL SAVAŞ senaryolarının konuşulduğu bir süreçte, kahraman Türk Ordusu'nda MÜTHİŞ komutan atamaları yapıldı. TÜRK ORDUSU GENÇ, DİNAMİK,YAKIN COĞRAFYAMIZI İYİ BİLEN KOMUTANLARLA HER SENARYOYA HAZIR.

BAŞKOMUTAN Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, TSK'da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında GENÇ VE DİNAMİK KOMUTANLARLA tahkimatı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak'ın titiz çalışması, Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken atama kararnamesiyle geleceğe yönelik DEĞİŞİMİ sağladı. Türk Ordusu yüksek düzey komutan atamalarının şifrelerine bakalım.

BÖLGEYİ ÇOK İYİ BİLEN KOMUTANLAR

Birinci Ordu (İstanbul), İkinci Ordu (Elazığ) ve Ege Ordu (İzmir) komutanları değişti, Ortadoğu sınırlarımızın bekçısı İkinci Ordu genç ve bölgeyi çok iyi bilen komutanlarla takviye edildi.

İstanbul 1. Ordu Komutanlığına 2'ncı Ordu Komutanı olarak sınır ötesi operasyonlardan sorumlu olan ve geçen hafta orgeneralliğe terfi ettirilen Metin Tokel atandı.

Başkomutan Erdoğan'ın kararnamesinde en önemli değişikliklerden biri de sınır hattına ilişkin oldu. Sınır ötesi operasyonlarını yönetmekte olan İkinci Ordu Komutanlığı, geçen haftaki YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilmiş ve TSK'daki EN GENÇ ORGENERAL Levent Ergün'e verildi.

ANLAMLI BİR MAVİ VATAN MİMARİSİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, GENEL KURMAY KARARGAHINDA anlamlı bir Mavi vatan mimarisi gerçekleştirdi. Tecrübeli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılmıştı.

EGE ORDU KOMUTANLIĞINA,

Mavi Vatan stratejisinin başarılı yöneticisi Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert atandı. Mavi Vatan programlarını başarı ile yöneten Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni de Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Genel Kurmay karargahının İKİ MAVİ VATAN komutanı ile takviye edilmesinin anlamı var.

ORDU İSTİHBARAT

Kararnamede dikkat çeken atamalardan biri de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda oldu. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Günaydın, Hava Lojistik Komutanlığı'na atandı.

Hava Harp Enstitüsü Müdürü Korgeneral Yaşar Kadıoğlu ise Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na getirildi. GÖKVATAN beyinleri komutanlar 'İstihbarat'ı yönetiyor.

Böylece geçen yıl Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak'ın kadrosunda genç, dinamik, uygulamacı, stratejist özellikli komutanlarla yeniliğe gidilmiş oldu.

SINIR HATTININ KOMUTA KADEMESİ

Geçen haftaki YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgenerallikten orgeneralliğe terfi ettirilen Ergün, TSK'nın en genç orgenerali olarak Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken kararnameyle 2. Ordu Komutanlığı'na getirilirken, sınır hattının komuta kademesi değişti.

Kararnameyle mevcut Kara Harp Okulu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır'a, 7. Kolordu Komutanı oldu.

KIBRIS ATAMASI

KKTC'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı değişti. Kara Harp Entitüsü Müdürü İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı oldu.

KARARGAHLARA STRATEJİST KOMUTANLARLA TAKVİYE.

Kararnameyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Ankara karargahları yakın coğrafyayı çok iyi bilen, oralarda görev yapmış, stratejist özellikli tecrübeli komutanlarla takviye edildi.

3 GRAND STRATEJİ, MAVİ VATAN, GÖK VATAN, UZAY VATAN STRATEJİLERİ'Nİ yürütecek komutanlar karargahlarda ve alanlarda yerini aldılar.

SONUÇ

BAŞKOMUTAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Ordusunu genç, dinamik, stratejist, yakın coğrafyayı çok iyi bilen isimlerle tahkim eden yüksek komutan atamalarının şifreleri çok önemli. Türk Ordusu'ndaki müthiş değişimin sonucu göreve gelen ve gelecek komutanlarımızın en büyük görevleri, Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan'ın neferi olacaklardır. Türkiye için Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri, Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade ediyor. Bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini destekliyor.

Genel olarak baktığımızda bu stratejıler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde stratejik bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeyi, çıkarlarını korumayı ve geleceğe yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olmayı amaçladığını görüyoruz.

Yeni dünya düzeni kuruluyor. Başkan Erdoğan - Türk Devlet Aklı, yeni dünyada Türkiye'nin konumunu belirliyor.

Diplomaside anlamlı bir söz vardır. MASADA OLMAZSANIZ YEMEK MENÜSÜNDE OLURSUNUZ.

Yeni dünyanın kilit ülkesi Türkiye, Kahraman Ordusu ile nice jeopolitik başarılara imza atacak ve her masada yer alacaktır. NOKTA.