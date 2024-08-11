Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde; Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canıyla, kanıyla mücadele ederek düşmana geçit vermeyen tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Anafartalar'da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır" dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.