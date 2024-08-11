‘Ateşkesten kaçmak için suikast yaptı’

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in gerçekleştirdiği suikast sonrasında hayatını kaybetti. Hamas içinde "Barış için diyalog" yanlısı tutum sergileyen Haniye'ye düzenlenen suikast öncesinde ateşkes görüşmelerinde sonuca çok yaklaşıldığı ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Refah sınır kapısının kontrolü, Mısır ile Refah arasında uzanan Philadelphia yolu, bir rehine karşılığında İsrail'in kaç esir bırakacağı, (İsrail'de) 30 yıl ve üzeri ceza alan mahkumların durumu gibi konularda Hamas "müzakereye açığız" mesajını verdi. Ateşkesten kaçmak için her yolu deneyen Binyamin Netanyahu da 15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'ye ateşkes ve rehine anlaşması için bir müzakere ekibi göndereceğini açıklamak durumunda kaldı. Ankara da Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasına ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalarını takdir ettiğini