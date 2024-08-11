Paris’te Filistinliler için destek gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler, Tel Aviv hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etti. Eylemde, "İşgalci İsrail'i boykot et", "Soykırım Olimpiyatları" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" yazılı pankartlar açıldı. Kefiye takan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Sarah isimli bir gösterici, Gazze'de bebeklerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin hedef alındığını tasvir etmek için eylem alanında bir çalışma yaptı. Üzerinde kırmızı boya bulunan bebek kıyafetlerini, doktor önlüğünü ve basın yeleğini ipe asan Sarah, kafası ve uzuvları olmayan oyuncak bebekleri de sergiledi.