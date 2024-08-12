Çelik: İsrail ateşkesi sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak?

"İSRAİL ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR"

İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye'nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor.

AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bütün illerde vekillerimiz kutlamalara katılacak. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde sembolik açıdan hepimizi sevindiren Hakkari Cilo festivali gerçekleşti. Terörle anılan bölge festivalle anılıyor. Halaylarla türkülerle kutlandı.

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilmiş bir mesaj yoktur. Bu beyan doğru değil.

KERKÜK'TEKİ VALİ KRİZİ

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir. KYB eksenli tutum ortaya konuldu. Bu sağlıklı ve kabul edilebilir bir durum değil. Hızla adım atılmalı yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.