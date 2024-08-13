Yunanistan’ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkiinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk etiği görüntülendi.

Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi" denildi.