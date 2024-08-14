Devrimlerle siyaset tarihine iz bıraktı! Milletin partisi AK Parti 23 yaşında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yılı geride bıraktı.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 23. yıl dönümü programında açıklamalarda buludu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılımızı devirdik. 23'üncü yılımız, 23'üncü yaş günümüz kutlu olsun.

14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış: Kurucularımıza, Genel Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize ve AK Parti'nin bu günlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olan nice isimsiz kahramana tek tek teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren, bu büyük yolculuğa eşlik eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan, bugün aramızda olmayan mensuplarımızı, gönüldaşlarımızı, dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan… Kuruluşumuzdan bu yana bizi çok güçlü biçimde destekleyen… Girdiğimiz her seçimde, karşılaştığımız her sıkıntıda, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımızda duran milletimin her bir ferdine, şahsım ve partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bizlere, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa hizmet etme imkanını bahşeden ve bu güzelliği yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. AK Parti'nin 23'üncü yaşının; ülkemize, milletimize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"TÜRKİYE'YE "MESELELERİMİZ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR" ÖZGÜVENİNİ AŞILADIK"

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, AK Parti, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. Her zaman söylüyorum: 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız "büyük ve güçlü Türkiye" mücadelesinde "milletimize emanetinin emin ellerde olacağının" sözünü vermiştik. "Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz" demiştik. Yine 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye "meselelerimiz çözümsüz değildir" öz güvenini aşıladık.Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı dönemde, ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. AK Parti çok kısa sürede miletin umuduna döndü. Yorulmuş, tükenmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik.

Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimiz tarafından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Milletimize karşı görevleri hakkıyla yerine getirme çabasındayız. Ne kadar büyük olursa olsun, mesellerin üzerine cesaretle giden bir anlayışla ilerliyoruz. Bakınız bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Bizi çalışmaktan alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Kanlı darbe girişiminden terör eylemleriyle mücadele ettik. Gazete köpürleri marifetiyle partimizi kapatmaya kalktıklar. Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Gezi olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek, sokaklarımızı ateşe verdiler. Yularını ellerinde tutukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek için sayısız yola başvurdular.

Türkiye ne zaman kendini toparlasa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle kirli oyunları parçalayarak bugünlere geldik.14 Ağustos 2001 tarihinde büyük bir heyecanla yola revan olurken, milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 22 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılımızın her safhası milletimizin dertlerine derman olmakla geçti. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz ülkemizin kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır.

AK Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 65 milyondu. Bugün 85 milyonu aşmış durumda. Nüfusumuz yüzde 25 artarken, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde , 2 kat, 3 kat hatta 4 kat artış oldu.

Eğitimde 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine; öğretmen sayımızı 526 binden 1 milyon 32 bine çıkardık. 2001 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite; 70 bin akademik personel varken, bugün 208 üniversitemiz ve 183 bin akademik personelimiz var. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 508'e, spor tesisi sayımızı 1.575'den 4 bin 421'e çıkardık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 962 bine ulaştırdık. Burslarla, başvuran herkese verdiğimiz kredilerle, ücretsiz internetle, cep telefonu ve bilgisayar desteği gibi pek çok imkanla gençlerimizin yanında olduk.

"DÜNYANIN EN KAPSAYICI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ ÜLKEMİZDE KURDUK"

Sağlık, milletimizin duasını aldığımız alanların en başında geliyor. 23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken; şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış, otel konforunda odalarda 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayımızı 378 binden aldık, 1 milyon 462 bine yükselttik. Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemizde kurduk. Bir diğer önceliğimiz olan adalette; 9 bin 350 olan hâkim-savcı sayımız 25 bine; mahkeme sayımız 3 bin 700'den 10 bin 350'ye yükseldi. İnşa ettiğimiz 286 yeni adalet sarayıyla merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik."

ASRIN FELAKETİNİN İZLERİNİ SÜRATLE SİLİYORUZ"

Ulaşım, Türkiye'ye gerçek manada çağ atlattığımız bir alandır. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye; 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdık. Asrın projesi Marmaray'ı; Orhangazi, Yavuz Selim, 1915 Çanakkale, Nissibi Köprülerini; Avrasya, Zigana, Ovit, Eğribel, Bolu Tünellerini ve pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifade sunduk. 26 olan havalimanı sayımız, cumartesi günü açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 58 oldu. Yüksek hızlı tren hattı olmayan ülkemizi, 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk. Yine bu dönemde ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8,5 milyondan, bugün itibarıyla 30 milyona yaklaştı. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız varken, son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştık. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 402 bin depreme dayanıklı konut ürettik. Toplam 21 milyon 160 bin metrekare büyüklüğünde 189 millet bahçesini milletimizin kullanımına açtık. 6 Şubat asrın felaketinin izlerini süratle siliyoruz; deprem bölgemizde yıl sonuna kadar 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal gayri safi hasılamız 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız 251 milyondu, bugün yaklaşık 375 milyon. Baraj sayımızı 276'tan aldık, dünyanın 5'inci yüksek barajı Yusufeli'nin de aralarında olduğu yeni 742 baraj inşa ederek, toplam 1.018'e ulaştırdık. Yine bu dönemde güncel rakamla 1 trilyon 364 milyar lira tarımsal destek sağlayarak, çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFİNİ YAPTIK"

Enerjideki atılımlarımızı zaten 85 milyonun tamamı çok yakından takip ve takdir ediyor. Yalnızca 5 ilimizde kullanılan doğalgazı, 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Ülkemizin kurulu gücünü 31 bin 846 megavattan aldık, bugün yüzde 56'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere 107 bin 600 megavata yükselttik. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle yine tarihi bir keşfe imza attık.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG ARTIK YOLLARIMIZDA"

Dışişlerinde temsilcilik sayımızı 163'den 261'e çıkararak, dünyanın diplomatik ağı en geniş 3'üncü ülkesi olduk. Ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımız 261,5 milyar dolara yükseldi. Turizmde ülkemizi ziyaret eden kişi sayısını 15 milyondan yaklaşık 57 milyona; turizm gelirimizi de 55,9 milyar dolara çıkardık. Sanayi ve teknolojide 191 olan organize sanayi bölgemiz 361'e; sıfır olan endüstri bölgemiz 43'e; yine sıfır olan AR-GE merkezimiz 1.306'ya ulaştı. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili TOGG artık yollarımızda.

"SAVUNMADA SEÇKİN ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİK"

Savunma sanayiinde tarihimizin en büyük yerlileşme hamlesini başardık. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi; kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, İnsansız Hava Araçlarını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Ordumuzu, polisimizi, jandarmamızı en iyi silahlarla donattık; terörle mücadelede ve yurt savunmasında güvenlik kuvvetlerimize ihtiyaçları olan her türlü teçhizatı, donanımı, desteği sağladık.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5,4 ORANINDA BÜYÜTTÜK"

Ekonomide; gayri safi yurtiçi hasılamız reel olarak yüzde 201; dolar bazında ise yüzde 370 büyüme kaydetti. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolar düzeyindeyken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisini yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüttük. Bizden önceki 30 yılda 15 milyar dolar uluslararası yatırım çekebilen Türkiye; bizim dönemimizde 266 milyar dolarlık yatırım çekti. Merkez Bankası rezervimizi 27 milyar dolardan aldık, 150 milyar dolar sınırına getirdik. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık.

Çalışma hayatında 12 milyon olan aktif sigortalı sayımız, 25 milyon 212 bine çıktı. İstihdam sayımızı 32,6 milyon kişiye yükselttik. İŞKUR aracılığıyla toplam 14 milyon 230 bin 548 kişiyi işe yerleştirdik. Her ücret grubunda enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik. Sosyal politikalarda, çok çeşitli programlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanlarında olduk. Sosyal demokrat geçinenler sosyal devlet ilkesinin sadece lafını ederken, biz "kimsesizlerin kimsesi" olarak bunu gerçeğe dönüştürdük. Sadece birer-ikişer cümleyle saydığımız bu rakamların hepsi rekordur. Burada kısaca ifade ettiğimiz her bir rakamın detayında çok daha büyük başarılar saklıdır.

HEYECANINI KAYBEDENLER, MİLLETE HİZMETİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAMALIDIR

Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Yenilenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsade etmeyiz. Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak. 2028 seçimlerine kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Daha gidecek uzun bir yolumuz var.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILACAK İSİMLER

BELEDİYE BAŞKANLARI

Adana/Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana/Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ/Arıcak/Bükardı - Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum/Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum/Horosan - Hayrettin Özdemir (İYİ Parti)

Konya/Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş/Bulanık/Yoncalı - Fehim Kaya (YRP)

Muş/Merkez/Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu/Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun/Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa/Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak/Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

MİLLETVEKİLİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel