Türkiye iktidarının 23’üncü yılı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana sürdürdüğü iktidar göreviyle Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 22 yılı geride bıraktı. Girdiği ilk genel seçim olan 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' sloganı ile çıktığı yolda ülke siyasetine yön verdi.

"AK PARTİ AİLEDİR, YUVADIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün partinin 23'üncü kuruluş yıldönümü hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ partiye katılımla ilgili, "15 ilçe ve belde belediye başkanı ile 2 milletvekili katılımı olacak. AK Partiye katılımlar hem milletvekili düzeyinde hem de belediye başkanı düzeyinde olacak. Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır" dedi. AK Parti'nin son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Dağ, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azmi, coşkusu ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını söyledi. AK Parti'nin, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olduğunu belirten Dağ, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" dedi.

'SORUMLULUĞU OMUZLARIMIZDA'

DAĞ, "Programımızı sade ve gösterişten uzak, AK Parti'mizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik. İnşallah daha nice yıllar böyle programlar yapacağımızı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.