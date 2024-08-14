‘Ülkeye hizmet sevdalısı olan herkese kapımız açık’

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partiye katılımlar konusu damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet sevdalısı olan herkese kapımızı açık. Dışlayarak dışarıda tutarak değil kucaklayarak bugünlere geldik. Partimize güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir" dedi.

UMUDUN ADI: AK PARTİ

Bugün, "Umudun, İcraatın, Geleceğin ADI: AK Parti sloganıyla" yeni yaşını kutlayacak olan AK Parti, farklı partilerden katılımlara da ev sahipliği yapacak. AK Parti'ye geçmek isteyen farklı isimler de zamana yayılacak. Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın gençler üzerinde yaptığı araştırmada, oy verme tercihi noktasında Başkan Erdoğan'ın en yakın rakibini geride bıraktığı ortaya çıktı. 18-30 yaş gençlerin oy tercihi yine "Erdoğan" olarak kayıtlara geçti. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, gençlerin yüzde 80'inin günde 7 saatini sosyal ağlarda geçirdiğini söyledi. Toplantıda Başkan Erdoğan'a sunulan raporda, seçim dönemi gençlere verilen vaatlere dair Meclis'in üzerine düşeni yaptığı vurgulanırken bazı konularda bakanlık uygulamalarında sıkıntılar olduğu ifade edildi. Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya araştırmasında, dikkat çeken diğer başlıklardan biri de gençlerin yurtdışında yaşama beklentisi oldu. Daha önce aynı soruya yüzde 75 oranında "yurt dışında yaşamak istiyorum" diyen gençlerin oranında yüzde 52'lere kadar gerileme olduğu gözlemlendi. MYK'da, Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da tamamı gençlerden oluşan Cemre hareketine ilişkin bir sunum yaptı. 7 bin gönüllünün AFAD'dan afet sonrası süreçlere ilişkin eğitim aldığını kaydetti. Alınan kararla, Cemre hareketinin Cemre Vakfı'na dönüştürülmesi sağlanacak