MSB duyurdu! Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terörü kaynağında yok etme stratejisinin kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. Bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.