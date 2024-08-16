Ege ve Akdeniz’e amfibi kolorduları

Berlin Duvarı'nın 1989 yılında yıkılışının ardından, 1990'lı yıllardan itibaren hemen her alanda sıkça karşılaştığımız küreselleşme sözcüğü, günümüzde sadece ekonomik bir kavram olarak değil, içinde bulunduğumuz uluslararası sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu çerçevede, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımının giderek yaygınlaşması, küreselleşmenin önde gelen itici güçleri arasında yer almaktadır.

Saydamlık da, küreselleşmenin ön plana çıkardığı kavramlar arasında...

DERİN ANALİZ ÖRNEĞİ

Günümüzde küreselleşmenin ivme kazandırdığı bilgi ve iletişim sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, tam zamanında yakaladı. Türkiye'nin özellikle Çelik Çekirdek Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarındaki müthiş reformları bağlamında iletişim stratejileri dikkatleri çekiyor.

Genelkurmay Başkanlığından sonra Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler'in stratejik bakış ve derin analiz özelliklerine dikkat çekmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İletişim Başkanı-Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, iletişim stratejisini başarıyla uyguluyor. Haftalık basın bilgilendirme toplantılarında hem güncel hem de geleceğe yönelik bilgilerle aziz milletimize doğru bilgi akışı sağlanıyor. Zeki Aktürk, bu hafta, TSK'dan iki dikkat çeken kararı açıkladı:

1) DALAMAN AMFİBİ KOLORDUSU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulmaktadır. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir.

Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

2) ÇANAKKALE AMFİBİ KOLORDUSU

Deniz piyade birliklerinin üç tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan Stratejisi doğrultusunda çok önemli yeni hamleler yapıyor.

Amfibi Kolordu Komutanlığı karargahı olarak Çanakkale'nin Nara bölgesi seçildi. İskenderun'dan Foça'ya kadar tugay seviyesindeki amfibi birlikler, bu kolorduya bağlı olacak. Amfibik harekât, stratejide, deniz ve kara müşterek harekâtına denir ve daha ziyade denizden karaya asker ve zırhlı araçlar çıkarılmasını kapsar.

MİLGEM BAŞARIYLA YÜRÜYOR

Türkiye'nin MİLGEM (Milli Gemi) projesi kapsamında bugüne kadar beş savaş gemisi inşa edildi. Üç geminin ise yapımı devam ediyor. Anadolu Uçak Gemisi, İHA-SİHA Ana Kumanda Gemisi görevde. Trakya isimli milli uçak gemisi 2025 yılında Doğu Akdeniz'de bayrak gösterecek.

MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (İ sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşası sürüyor. İlk gemi Heybeliada, ikinci gemi Büyükada, üçüncü gemi Burgazada, dördüncü gemi Kınalıada, beşinci geminin inşası tamamlandı. MİLGEM'in ada sınıfı ilk dört gemisinden sonra İ sınıfı fırkateynlerin yapımına başlandı.

TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan İstif sınıfı fırkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi, hizmete girdi. MİLGEM'in 6-7 ve 8'inci gemileri olan TCG İzmir, TCG İzmit, TCG İçel'in sac kesimi 2023 yılının Nisan ayında Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir adet İstif sınıfı fırkateynin inşası sürüyor.

4 GEMİ İÇİN KARAR

Fırkateynler denizaltı savunma, su üstü ve hava savunma harbi yetenekleri, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. Ada sınıfına göre silah sistemlerinde yapılan donanım değişikliği ve ilaveler nedeniyle boyu 13 metre uzatılmış olan fırkateynler, 3000 ton deplasman, 113 metre uzunluk ve 14,4 genişliğe sahip. TCG İstanbul, Ada sınıfı korvetlerden, hava savunma güdümlü mermisine sahip olma kabiliyeti ile de farklılaşıyor.

Son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında MİLGEM kapsamında dört geminin daha yapımı için karar alındı.

Bu gemiler de tamamlandığında MİLGEM Projesi kapsamında toplamda 12 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılmış olacak. Türkiye, Akkuyu Nükleer Santralinin 2025'te hizmete girmesi ile birlikte nükleer enerji kullanan ülkeler arasındaki yerini alacak. Devamında sivil ve askeri tüm sektörlerde nükleer enerjiye yönelik bilgi ve tecrübenin kısa zaman içerisinde artacağı ve bahse konu enerjinin yeni kapasite geliştirme alanlarına entegre edileceği öngörülüyor. Nükleer tahrikli denizaltıya geçiş, Türk Deniz Kuvvetleri için hayati gelişmelerden biridir. Özellikle milli ağır torpido AKYA ve sualtından atılan ATMACA G/M'sinin denizaltılarımızın gücüne güç katması yanında, nükleer denizaltılarımızın uzun menzilli GEZGİN seyir füzesi yeteneği kazanması ile birlikte denizaltılarımız dünya üzerindeki en etkili silahlardan biri olmaktadır.

SONUÇ

KIBRIS Rum Kesimi, Siyonist Netenyahu'yu yaşatmak için Amerika, İngiltere, Avrupa tarafından kullanılıyor. Rum kesiminde, İngilizlerin Dikelya ve Agratur üslerine ilave olarak Amerika ve Fransa, Larnaka'da deniz hava üssü kuruyor. Amerikan uçak gemileri, savaş gemileri, atom denizaltılarıyla Doğu Akdeniz-Kızıldeniz, Basra Körfezi'nde konuşlanmış durumda. Bu gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan-Türkiye, akıllı stratejilerle, Türk Deniz Kuvvetleri'ni yeni projelerle takviye ediyor. Dalaman Amfibi Kolordu'nun gözü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaktır.

Türk Donanması Amerika'nın kurduğu üs'ün üzerine kurgulanan sinsi planlara göre gözetleme ve gereken çıkışları yapacaktır.

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi (Ege), Karadeniz'de her senaryoya karşı hazır. Dünü biliyoruz.

Dünden ders alıyoruz.

Geleceğe hazırlanıyoruz.

Asla unutulmasın, Akdeniz büyük Türk milletinin Türk gölüydü. Yarınlarda neden olmasın?