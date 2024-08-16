Ege’de deprem çanları çalıyor

KUZEY Anadolu Fay Hattı'nın dünyanın en hızlı hareket eden fay hatlarından biri olduğuna dikkat çeken Moriwaki, bu fay hattı üzerinde bulunan Ege illerinin ciddi bir deprem riski altında olduğunu belirtti.

SAHİLLER DE RİSKLİ

Moriwaki, "Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı" diyerek, özellikle Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Didim ve Kuşadası gibi sahil kentlerinin yazlık nüfusuyla birlikte toplamda 3 milyonu bulan bir risk grubuna sahip olduğunu belirten Moriwaki, Aydın'ın deprem riski açısından özellikle dikkat edilmesi gereken iller arasında yer aldığını söyledi.