Yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, İzmir, Muğla, Manisa, Bolu ve Aydın illerimizde olmak üzere farklı noktalarda çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde ekiplerin saha çalışmalarına başladığı bilgisi verildi.

KURUM: YİNE MİLLETİMİZİN HER ANINDA, HEP YANINDA OLACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınla ilgili gelişmeleri bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini söyledi:

"Bakanlık olarak, tüm ekiplerimizle sahadayız, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."

Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.