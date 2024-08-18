KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Günümüzde gözler Ukrayna üzerinde. Dünyanın dikkati, Amerika-Rusya savaş satrancı ve Amerika'nın tetikçiliğini yapan Siyonist Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım ve katliamlarına çevrilmiş durumda. Ukrayna ve Ortadoğu krizleri bugün çok önemli ama Afrika'da sessiz ve derin devam eden küresel güçlerin paylaşımı, gelecek savaşların habercisi. Güney Afrika'nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint-Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu, bölgede küresel aktörlerin çekişmesine yol açarken, Bölgesel Güç Türkiye de stratejik hamleler yapıyor.

GÖZDEN KAÇMASIN

Küresel güç Amerika ve Çin'in Afrika'da neler yaptığını çok iyi gözleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıldan beri Türkiye'nin AFRİKA AÇILIMINI ilmik ilmik örüyor. AFRİKA AÇILIMI bağlamında Erdoğan-Türkiye, Afrika'nın kuzeyinde Libya, ortasındaki SAHEL BÖLGESİ ve Kızıldeniz'in giriş noktası Somali ve Cibuti'de stratejik hamleler yapıyor. Afrika derinliğinde Erdoğan rüzgarı estiren gelişmelere kısaca bakalım: Libya'ya askeri yardımı anında görüşen Başkan Erdoğan, Libya'nın parçalanmasını engelledi. Sahel bölgesinde Türkiye, yakın siyasi ve ekonomik yakınlaşmayla aktör pozisyonuna geçti. Dünya jeopolitik-jeoekonomik için çok önemli Kızıldeniz girişi. Babülmendep Boğazı'nı kontrol eden Somali'de Türkiye üs kurdu, Somali'nin Kızıldeniz alanını Türk Donanması 10 yıl koruyacak. Bu alanda doğal gaz aramasını Türkiye yapıyor. Cibuti'de Türkiye üs kuracak. Önceki gün Türkiye'nin Cibuti Cumhuriyeti'nde maden araması alanındaki anlaşmalar devreye girdi. Başkan Erdoğan- Türkiye, Güney Afrika'nın büyük ülkesi Etiyopya ile Somali arasındaki denize çıkma krizinde arabuluculuk yapıyor. EVET. AFRİKA'DA AMERİKA-ÇİN ÇEKİŞİYOR, TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR...

Yeni dünya düzeninin iki kutup başı Amerika ve Çin, büyük ticaret hacmine sahip devletler ticari çıkarlarına karşı Afrika'da kıran kırana çekişiyor. Başkan Erdoğan-Türkiye, akıllı hamlelerle Afrika'nın altın boynuzuna yerleşiyor.

CİBUTİ'NİN ÖNEMİ

Cibuti, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'yla buluştuğu noktadadır. Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e ve Süveyş Kanalı'na giriş yapan Cibuti, tüm denizlerde ticari faaliyet gösteren devletler için yüksek öneme sahiptir. Babül Mendep, her yıl yaklaşık 30 bin geminin kullandığı, dünyanın en sık kullanılan geçiş noktasıdır. 1998 yılında Etiyopya-Eritre savaşının çıkmasından bu yana Etiyopya denize çıkamıyor. Cibuti, denize çıkışı olmayan Etiyopya'nın ithalatının yüzde 90'ını getiriyor ama yetmezken, bölgede çok kritik savaş fitilini yakan Somali'yi bölen küresel güçler, Somaliland diye bir denize çıkış bölgesini yarattılar. Etiyopya deniz çıkışı için Somaliland (özerk bölge, bağımsızlık ilan etti) ile anlaşmaya kalkınca, Somali ile Etiyopya savaş pozisyonuna geçmişlerdi. Bu iki ülke, Başkan Erdoğan-Türkiye arabuluculuğunda Ankara'da bir araya geldiler. Görüşmeler sürüyor.

SOMALİ'NİN ÖNEMİ

Güney-doğu Afrika'da Somali, deniz geçişi için çok önemli bir ülke. Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Türkiye deniz üssü kurdu, Afrika'nın en büyük büyükelçilik teşkilatı Somali'de. Son yıllarda büyük miktarda petrol-doğalgaz keşfedildi. Somali ile stratejik ilişkileri üst seviyeye taşıyan Başkan Erdoğan-Türkiye, bu konuda da öne çıktı. Hem Somali deniz sahasını Türk donanması koruyor hem de deniz ve karasında Türkiye doğal gaz arama anlaşmaları yaptı. Somali'de ve Cibuti'de üsleri bulunan Amerika ve Çin, pek içlerine sinmese de, Türkiye'nin öne çıkışını dikkatle takip etmek zorundalar. 2024 AFRİKA JEOPOLİTİĞİNDE KRİTİK BİR YIL: KIZILDENİZ'DEN SAHEL'E DİNAMİKLER DEĞİŞİYOR... Bu kapsamda, Etiyopya ve Mısır'ın kutup başı Çin'in kurduğu BRICS'e dahil olması, Afrika'da Kızıldeniz ve Nil Havzası'nın adından çok bahsedilmesine yol açtı. Doğu Afrika'dan Sahel'e, Çad Gölü Havzası'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mozambik'e kadar pek çok ülke ve bölgede Amerika ve Çin çekişme içinde. Fransa, kanını emdiği Sahel bölgesinden kovalandı. Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliği bulunması muhteşem. Afrika Boynuzu sıkça gündemde yer ediniyor. Türkiye, Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer sınırlarını kapsayan Çad Gölü Havzasında ve Nijer, Togo ve Benin bölgesinde önemli aktör konumuna geldi. Afrika'da meydan okumalar ve küresel ve bölgesel güç rekabetleri kendisini gösteriyor. Sudan'da da Başkan Erdoğan-Türkiye'nın barış çalışmalarında büyük rolü var. Özellikle Başkan Erdoğan- Türkiye'nın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu yakın ilişki, Filistin'den Sudan'a, Sudan'dan Libya'ya kadar çok stratejik gelişmelerin anahtarı olmaya başladı.

SONUÇ

Kızıldeniz jeopolitiğinin önemi artıyor. Amerika'nın tetikçisi Netanyahu-İsrail'in Orta Doğu'da sebep olduğu kriz, Kızıldeniz güvenliğine tehdit oluşturmaya başladı. Nitekim Yemen'de Husilerin İsrail'e giden gemilere yönelik saldırılar düzenlemesi, özellikle Kızıldeniz'in karşı kıyılarını daha önemli hale getiriyor. Tam bu noktada Türkiye'nin Somali ve Cibuti'de bulunması, Afrika'nın önemi bir kat daha artıyor. Zira küresel ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olan Babel Mendeb Boğazı'ndaki riskler, küresel ticaret üzerinde aksama tehdidi oluşturuyor. Nitekim jeoekonomik olarak Afrika'nın, hatta özellikle Afrika Boynuzu'nun stratejik önemi, bölgedeki gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini daha da öne çıkarmakta. Kızıldeniz jeopolitiğinin yükselen önemi, Sahel'deki güvenlik meseleleri, askeri müdahaleler ve terör tehditlerinin yanı sıra, küresel ve bölgesel güç rekabetleri ve devletlerarası gerilimler kıtanın geleceğini şekillendirecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Başkan Erdoğan-Türkiye'nin Somali ve Cibuti'ye verdiği büyük önem daha iyi anlaşılmaktadır. GELECEĞİ ÇOK İYİ OKUYAN BAŞKAN ERDOĞAN VE KAHRAMAN ORDUMUZUN YOLU AÇIK OLSUN.