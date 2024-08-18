Hindistan’da kadın meslektaşları öldürülen doktorlar greve gitti

Hindistan'da doktorlar, Batı Bengal'in Kalküta kentinde bir kadın meslektaşlarının geçen hafta hastanede vahşice öldürülmesini protesto etmek için greve gitti. Ülke genelindeki çoğu hastanede zorunlu olmayan tüm hastane hizmetleri durdu. Doktorların iş bıraktığı Hindistan'da 24 saat boyunca sağlık merkezlerinde yalnızca "acil servislerin" hizmet verileceği duyuruldu.

ÇALIŞANLAR SOKAĞA İNDİ

BU kapsamda, ülke genelinde çok sayıda kentte doktorlar ve sağlık görevlileri sokaklara inerek protesto gösterisi düzenledi. Doktorlar, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanmasının zaruri olduğu çağrısı yaptı. Hindistan Tabipler Birliği (IMA), konuya dair yaptığı açıklamada, sağlık personelinin şiddete karşı daha iyi korunması için yasaların güçlendirilmesi ve hastanelerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi talepleri içeren bir dizi tedbirin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan, kadın doktorun öldürülmesi ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının geniş tepkisini çekerken olay protesto edildi.