Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist Irak sınırında etkisiz hale getirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından Düğün Dağı mevkisinde 2 hava aracının, Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, Hudut Kartallarının sınır ihlali tespiti sonucu teröristlerin, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığını kaydetti.

PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam… pic.twitter.com/KCiiSOImUi August 18, 2024

Yerlikaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve bir METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildiğini aktararak, "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi." bilgisini verdi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, bir motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.