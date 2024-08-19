AK Parti’de yoğun yaz mesaisi

3 Eylül'de yapılması planlanan AK Parti MKYK toplantısında kongre kararı alacak olan parti yönetimi, sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti kadroları Meclis'in tatile girmesi ile birlikte tam kadro kentlere dağıldı. Bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri teşkilatlarla bir araya geliyor. Parti, yoğun yaz mesaisi yapıyor. Kongrenin kilometre taşları adım adım döşeniyor. PROJELER YAKIN TAKİPTE

AK Parti, her ay düzenli olarak hayata geçirdiği il danışma meclisi toplantılarına da bakan ve genel başkan yardımcısı düzeyinde katılımlarla şehirlerin sorunlarına çözüm buluyor. Son olarak Malatya'da gerçekleştirilen il danışma meclisi toplantısına katılan Çevre Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonu ile aradı. Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda da Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle beraber atacağız" dedi. Eylül ayında kongre süreci ile Türkiye Buluşmaları programı da başlayacak.