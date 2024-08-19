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Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri...Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'unun tutuklandığını açıkladı. 7 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

İHA
Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilimizde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, "Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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