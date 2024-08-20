22 yılda yapılan düzenlemeler tek tek anlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın MYK ve MKYK'da yaptığı sunumları kitapçık haline getirip yurt dışına çıkan vatandaşlara dağıtmaları talimatını verdi. Bu kapsamda da AK Parti sınır kapılarında dağıtılmak üzere "Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetler" adında bir kitapçık hazırlattı.

E-DEVLET'TE İŞLEMLER

22 yıllık iktidarında AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmetlerin anlatıldığı kitapçıkta, oy kullanma imkânları, e-devlet sayesinde Türkiye'ye gelmeden yapabildikleri resmi işler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik de sağlık ile gümrük-trafik- seyahat kolaylıkları anlatıldı. Hazırlanan kitapçık 17 Ağustos'tan itibaren sınır kapılarında dağıtılmaya başlandı. e- Devlet sistemi de yurt dışına açıldı. e-Devlette bin 54 kurum tarafından sunulan 8 bin 291 resmi işlem, YÖK üzerinden diploma denklik işlemlerinin dijitalleştirilmesi, e-Devlet çağrı hattına yurt dışından erişim, yabancı operatörler üzerinden SMS ile e-Devlet şifre ve kayıt doğrulama imkanı ve elektronik tebligat (e-tebligat) ve e-Apostil hizmetlerinin yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetine sunulduğu da anlatıldı. 2012'de yurt dışında yerinde oy kullanma imkanı, 2023 seçimlerinde 73 ülke, 151 dış temsilcilik ve 16 şehirde 692 sandık kuruldu. Yüzde 56,34'lük yurt dışı seçim katılım oranıyla dünya genelinde rekor kırıldı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Mavi kartlıların çocuklarına doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı tanındığı, çok dilli doğum, evlenme ve ölüm belgelerinin de e-Devlet üzerinden doğrulama barkodlu olarak alınabilmesi imkanı tanıdığı belirtildi. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurtdışında yarı zamanlı çalışma hakkı verildiği vurgulandı. Yurtdışında doğup ikamet edenler için üç yıl çalışma şartı aranmaksızın dövizle askerlik imkanı sağladığı ve bunun detayları anlatıldı. SINIRDA TÜRK POLİSİ

Türkiye'ye getirilen taşıtların Türkiye'de kalma süresinin yurtdışından emekli olanlar için 185 günden dört yıla diğer vatandaşlar için 185 günden 730 güne, tüzel kişiliği olan araçlar için 30 günden 90 güne çıkarıldığı belirtildi. Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan sınırlarında Türk polisi görevlendirildiği, yabancı ehliyetlerin Türkiye'de kullanım süresini bir yıldan iki yıla çıkartıldığı ve yurtdışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanıla süresini 120 günden 180 güne çıkarıldığı ifade edildi.

GURBETÇİLERE YÖNELİK SALDIRILAR AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE

SON günlerde yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının araçlarına yönelik saldırıları AK Parti takibine aldı. AK Parti Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırıların sona ermesi ve konuyla ilgili bilgi vermek için İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakan yardımcıları ile görüştü.

PROJE DESTEĞİ

ALINABİLECEK tedbirler ve süreç de etraflıca değerlendirildi. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve YTB tarafından anadilin gelişimine yönelik program ve proje destekleri geliştirildiği de ifade edildi