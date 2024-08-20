Memleket yanıyor muhalefet provokasyonda

YURT genelinde alevlerle mücadele sürerken İzmir Karşıyaka yangını üzerinden muhalefetin kirli dili yine sahneye çıktı. Tüm kamu imkanlarının seferber edildiği yangına havadan müdahalede yetersiz kalındığı iddialarına tepki gösteren AK Partili Emre Cemil Ayvalı, 'uçak yok' diye propaganda yapanlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in almayı vaat ettiği uçağı sordu.

Türkiye dört bir yandan gelen orman yangını haberleri nedeniyle son yılların en kötü yazlarından birini geçirirken yangınlara müdahale konusunda yapılan provokasyonlar bardağa taşırdı. Devletin tüm imkanları seferber edildiği halde olumsuz hava koşulları yüzünden 4 gün sonra kontrol alınabilen İzmir Karşıyaka yangını sonrası muhalefetin haksız eleştirilerine tepki geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, "Buraya uçak gönderin" diye provokasyon yapan CHP'lileri sert bir dille eleştirdi.

PARA TOPLANMIŞTI

AYVALI, "Bakanlık, belediyelerin sorumluluğunda olan şehir merkezlerindeki yangınları söndürmek için enerjisi harcamak zorunda kalıyor. Bu sorumsuzlar utanacakları yerde, 'Buraya uçak, helikopter gönderin' diye tezvirat yapabiliyorlar pişkince. Bugün 'Uçaklar nerede?' tezviratı yapanlar, aynısını 'Deprem vergileri nerede?' diyerek de yapmışlardı. Değişen bir şey yok" dedi. Ayvalı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önce uçak almak için vatandaştan para topladığını hatırlatarak bahsi geçen uçağın akıbetini de sordu.

AK PARTİLİ İNAN'DAN CHP'Lİ ASLANOĞLU'NA: YETERSİZ HERİF

SOSYAL medya hesabı üzerinden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Gördük senin ateş savaşçılarını yetersiz herif... Ne kadar terör sempatizanı, devlet düşmanı varsa hepsi himayenizde. Sonra 'neden yangını söndüremiyoruz' diye düşünüp durmayın. Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiçbir zaman İzmirliler olmadı. İzmir'e yakışmıyorsunuz" dedi.

İnan ayrıca İZSU Strateji Daire Başkanı Adem Kurtar'a ait sosyal medya hesabından yapılmış paylaşıma da tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Havadan yangın söndürme aracı almak için öncelikle bakanlık izni doğrultusunda bir çabamız olacak" dedi.

SOYER SÖZ VERMİŞTİ, TUGAY YAPACAK MI?

ÖTE yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır'da yangının tarım ve hayvancılığı olumsuz şekilde etkilediği köyleri ziyaret etti. Tugay, "İtfaiyemizin personel ve araç sayısını artıracağız. Havadan yangın söndürme aracı almak için öncelikle bakanlık izni doğrultusunda bir çabamız olacak" dedi.

ÇANKIRI: AĞZINIZI AÇACAĞINIZA GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir'de yaşanan orman yangınlarında muhalefete seslenerek, siyaset üstü bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti. Vekil Çankırı gereksiz polemiklerden kaçınılmasın gerektiğinin altını çizerek; "Ağzınızı açacağınıza gözünü dört açın" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin orman yangınlarıyla müdahalede eksik kaldığı noktada Tarım Bakanlığının acil eylem planı çerçevesinde devreye girerek devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu aktaran Çankırı, "Zaman birlik olma zamanı iken, görülüyor ki muhalefet yıllardır kendi yönetimindeki bu kentte hazırlıksız ve tedbirsiz vaziyette duruş ortaya çıkmıştır. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Tavsiyem şudur ki bu tür kavgaları tutuşturmaktansa yangınlardaki bilançolarla yüzleşin, gündemi meşgul etmeden ağzınızı açacağınıza gözünü dört açın."

KIRKPINAR: İŞİ GÜCÜ BIRAKIP UÇAKLARI SAYMIŞLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeterli uçak ve helikopter gelmediğini iddia eden CHP'lilere yönelik yaptığı açıklamada "CHP her zamanki CHP... İşlerini doğru düzgün yapamayınca çamur atmaya başlıyorlar. CHP'li Belediye Başkanı işi gücü bırakıp gelen hava araçlarını saydı. Biz ülkemiz ve İzmir bu felaketten daha az nasıl zarar görür onun derdindeyken, bunlar sağa sola çamur atmaya kalkıyorlar. Gelin devlet millet el ele yaralarımızı birlikte saralım, böyle günler bir ve beraber olmak zamanıdır dedikçe, kendi beceriksizliklerini kapatmak için uçak sayısının yetersiz olduğunu iddia ediyorlar. CHP'de her şey değişir ama zihniyet asla değişmez" dedi.