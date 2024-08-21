‘Cumhur İttifakı milli güvencedir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

AHLAK TEMELLİ

"CUMHUR İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir" diyen Bahçeli, Küresel ekonomi- politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir" dedi.