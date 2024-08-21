Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için bir ilk... Ahlat’ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

AHLAT BELEDİYE BAŞKANI GÜLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, hafta sonu devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacaklarını ve bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın ilçede yapılacağını söyledi.

"25 AĞUSTOS'TA AHLAT'TA YAPILACAK"

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.