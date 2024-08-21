Katil İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı 40 bin 223’e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 320 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 50 Filistinli daha hayatını kaybetti, 124 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 223'e, yaralı sayısı da 92 bin 981'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.